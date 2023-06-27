Футболистам в Италии запретили играть под номером 88 в рамках борьбы с антисемитизмом

Министерство внутренних дел, Министерство спорта и Федерация футбола Италии (FIGC) запретили футболистам играть в футболке с номером 88. Это решение принято в рамках кампании по борьбе с антисемитизмом в футболе, передает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Число 88 в кругах радикальных националистов может означать закодированное нацистское приветствие «Хайль Гитлер», поскольку оба слова в немецком языке начинаются с восьмой буквы алфавита — H.

Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози заявил изданию, что в рамках кампании футболистам запретят демонстрировать любые символы, напоминающие нацистские. Кроме того, спортсменов обяжут использовать «недискриминационные формулировки» во время публичных выступлений. В рамках мер также будет определен порядок прерывания матча из-за проявлений антисемитизма.

Отмечается, что в прошедшем сезоне в высшей футбольной лиге Италии — Серии А под номером 88 играли четыре футболиста: Матеуш Прашелик («Эллас Верона»), Тома Ринкон («Сампдория»), Тома Башич («Лацио») и Марио Пашалич («Аталанта»).

Эрдни Кагалтынов