В Петербурге не будут индексировать тарифы на коммунальные услуги до лета 2024 года

Установленные в декабре 2022 года тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге не будут меняться до 1 июля 2024 года. Об этом рассказали в комитете по тарифам города во вторник, 27 июня.

«Тарифы, установленные 1 декабря 2022 года, будут действовать более полутора лет – до 1 июля 2024 года»,— говорится в сообщении.

Неизменной останется плата за водоснабжение и водоотведение, электроэнергию, поставки газа и твердого топлива (для владельцев печного отопления), а также за обращение с ТБО. Ранее СМИ писали, что плата за вывоз мусора может повыситься для горожан до конца 2023 года из-за новых нормативов по его накоплению.

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