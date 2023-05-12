В Петербурге могут подорожать услуги по обращению с отходами

В Санкт-Петербурге установят новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для 40 категорий объектов общественного назначения и для трех категорий объектов жилищного фонда (многоквартирные дома, ИЖС, общежития). Как пишет 12 мая «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет по природопользованию, это произойдет до конца текущего года.

По мнению экспертов, новые нормативы нужно не только для того, чтобы сделать систему более справедливой, но и увеличить доходы регионального оператора за счет повышения платы с граждан. В комитете по природопользованию отмечают, что нормативы накопления ТКО не могут отображать фактическое отходообразование, поскольку показывают среднюю величину. Действующие в настоящее время нормативы были установлены еще в апреле 2017 года.

Исходя из динамики 2022 года следует, что фактический объем отходов будет превышать расчетный, отметили в АО «Невский экологический оператор». Участники рынка отчасти объясняют это тем, что выбрасываемый мусор раньше прессовали дворники, а сейчас перед ними такая задача не ставится.

«Мы считаем плотность, и в итоге получается, что мы возим воздух и в тарифах это не сказывается. Можно же какие–то технологии применить, уминать этот мусор — разница 45%. Эти параметры учитываются или мы все будем считать объемами? Может быть, мы к весу перейдем?»,—говорил на заседании по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды в марте депутат Павел Иткин.

Нормативы имеют ключевое значение для платы за услугу «Обращение с ТКО». Она рассчитывается умножением норматива на тариф. При этом действующие тарифы останутся в силе до 1 июля 2024 года. Жители, эксперты и управляющие домами выступают против принципа расчета за ТКО на основе нормативов, предпочитая платить по факту образования мусора.

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