Тамбовская полиция возбудила уголовное дело об ущербе водохранилищу Ближняя Керша на 34 млн рублей

По итогам прокурорской проверки полиция возбудила дело об ущербе биологическим ресурсам тамбовского водохранилища Ближняя Керша при работах по дноуглублению и изменению дна (ст. 257 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Проверку прокуратура провела по информации отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тамбовской области. В ходе осмотра берега реки, расположенного за домами по одной из улиц в селе Керша Бондарского района, выявлено, что в январе–феврале 2023 года проводились несогласованные с Московско-Окским управлением Росрыболовства работы по дноуглублению и изменению дна и берегов «с использованием экскаватора со стрелой и ковшом на гусеничном ходу».

«В результате была тотально уничтожена высшая полупогруженная растительность, являющаяся естественным субстрактом для нереста обитающих видов фитофильных водных биологических ресурсов», — заявили в прокуратуре.

По ее оценке, предварительный ущерб превысил 34 млн руб. Дело возбудил отдел МВД «Рассказовский». Есть ли в нем уже фигуранты, не сообщается.

О мерах тамбовских властей по спасению главной реки региона читайте в материале «Ъ-Черноземье» «За Цной не постоим».

Александр Прытков

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