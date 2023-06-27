Кубанский депутат предложил Росавиации обнародовать списки чиновников, покинувших Россию 24 июня

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев направил обращение в Росавиацию с просьбой представить списки высокопоставленных чиновников, покинувших Россию 24 июня во время попытки вооруженного мятежа. Об этом господин Гусев написал в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал депутата партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева Фото: Telegram-канал депутата партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева

«На выходных в интернет-пространстве было много сообщений о "сбежавших". Необходимо остановить волну домыслов. Заодно народ узнает своих "героев", которые действительно покинули страну в тяжелой ситуации»,— говорится в сообщении.

По мнению депутата, сведения о бежавших представителях власти могут распространять западные спецслужбы и украинские медиа. Кроме того, список поможет выявить тех, кто покинул страну в тяжелое время.

Утром 24 июня ЧВК «Вагнер» под началом Евгения Пригожина заняли военные объекты в Ростове-на-Дону. К вечеру господин Пригожин объявил, что бойцы компании прекращают «марш» и уходят в полевые лагеря.

Анастасия Донскова

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