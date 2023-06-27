Прекращено уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении петербургского бизнесмена Пригожина

ФСБ прекратила уголовное дело по статье о вооруженном мятеже в отношении основателя ЧВК «Вагнер» и петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Как следует из заявления ЦОС ФСБ, в ходе расследования установлено, что вагнеровцы прекратили действия, направленные на совершение мятежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация нового проекта ЧВК "Вагнер". Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время встречи с журналистами.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация нового проекта ЧВК "Вагнер". Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время встречи с журналистами.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дело прекращено благодаря договоренностям, достигнутым с президентом Владимиром Путиным. Как отметил господин Песков, для урегулирования конфликта «была проделана огромная работа целым рядом лиц».

Напомним, 23 июня Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударах по тыловым лагерям ЧВК, а затем объявил «Марш справедливости» против «тех, кто уничтожает русских солдат». ФСБ возбудила уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ). Утром 24 июня ЧВК «Вагнер» уже заняли все военные объекты Ростова-на-Дону, однако к вечеру господин Пригожин объявил, что бойцы компании прекращают «марш» и уходят в полевые лагеря. После заявления о проведении переговоров между президентом Беларуси Александром Лукашенко и Евгением Пригожиным было объявлено, что второй отправится в Беларусь.

Подробнее о мятеже — в материале «Ъ» «А судьбы кто?».

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