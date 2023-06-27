Ремонт Стрельнинского шоссе в Ленобласти начнется на год раньше

На трассе от Стрельны на Гатчину через Кипень (Стрельнинское шоссе) в июле начнутся масштабные ремонтные работы, сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области. По плану они должны были стартовать не раньше 2024 года.

В рамках работ дорожники обновят более 13 км полотна трассы на участках от границы с Санкт-Петербургом до Оликов через Новополье и от Горбунков через Малые Горки и Большие Горки до Кипени. «Ленавтодор» просит водителей обращать внимание на временные знаки организации движения на время ремонта. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новые дорожные ограничения введут в десяти районах Петербурга с конца июня.

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