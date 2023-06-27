Новые дорожные ограничения введут в десяти районах Петербурга

Сразу в девяти районах Санкт-Петербурга введены временные ограничения движения транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

В частности, в Василеостровском районе в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 27 июня до 3 сентября движение ограничено по Кожевенной линии от Большого проспекта В.О. до тупика и от 26-27-й линий В.О. до Масляного канала.

В Выборгском районе до 30 июня из-за прокладки газопровода полностью закрыли движение транспорта по съезду с Выборгского шоссе на Суздальский проспект (для водителей недоступен правоповоротный съезд с Выборгского шоссе на Суздальский проспект).

В Калининском районе до 9 августа в связи ремонтом трамвайных путей ограничено движение по площади Ленина, Боткинской улице от улицы Комсомола до улицы Академика Лебедева.

В Колпинском районе до 30 июня сложно проехать по Промышленной улице — у дома 3 там строится газопровод.

В Красносельском районе из-за ремонта дорожного покрытия до 17 августа действуют ограничения по Ленинскому проспекту от улицы Десантников до проспекта Маршала Жукова.

В Курортном районе до 28 июня ремонт инженерных коммуникаций ограничит движение транспорта по улице Инструментальщиков в городе Сестрорецке в створе Транспортного переулка.

В Невском районе в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия на один день, 27 июня, будет закрыто движение по Товарищескому проспекту у улицы Коллонтай.

В Приморском районе до 14 июля аналогичные дорожные работы потеснят водителей на путепроводе на пересечении Приморского проспекта и Приморского шоссе.

Также из-за ремонта инженерных сетей с 27 по 30 июня ограничено движение транспорта по улице Савушкина от Шишмаревского до Серебрякова переулка, с 22:00 27 июня до 07:00 28 июня будет сложно проехать у дома 53 по улице Савушкина от улицы Оскаленко до Серебрякова переулка.

В Пушкинском районе из-за реконструкции теплосетей с 07:00 27 июня на сутки перекрыто движение по Павловскому шоссе в городе Пушкине от Артиллерийской улицы до Саперной улицы.

В Центральном районе с 27 июня по 3 июля в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей ограничено движение транспорта по Кавалергардской улице от Тверской улицы до Шпалерной улицы.

Кроме этого, до 9 июля из-за ремонта дорожного покрытия ограничения действуют на Литейном проспекте от Невского проспекта до Литейного моста, а до 15 июля в связи с реконструкцией теплосети ограничено движение по Лафонской улице от улицы Смольного до Шпалерной улицы (площадь Растрелли).

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