«Получается, где-то недосмотрели»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал мятеж 24 июня маршем тщеславия. По его словам, во всем виноваты западные ценности, блогеры и политтехнологи. Между тем председатель поддержал идею выяснить и озвучить имена чиновников, которые пытались покинуть страну в эти тревожные дни. С соответствующей просьбой он обратился к думскому комитету по безопасности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе надеется, что эту работу доведут до конца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по безопасности совместно с правоохранительными органами проверить и по результатам озвучить, кто из государственных служащих и сотрудников госкорпораций пытался выехать из страны 24 июня. По его словам, подобные поступки плохи с моральной точки зрения. И, возможно, за это придется даже наказывать.

Народ российский не должен содержать таких вот руководителей. Чиновник обязан служить государству, людям, а не себе любимому. Стыдно должно быть. А народные избранники на то и народные, чтобы на все перекосы реагировать. Таким образом, Вячеслав Викторович выступил за призыв лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Что же, как представитель народа российского и избиратель целиком и полностью поддерживаю эту инициативу. При этом хотелось бы надеяться, что данная работа будет полностью выполнена и доведена до конца. Не нужно наказывать — озвучьте лишь списки. А то ранее много было подобных начинаний, и все как-то сходило в итоге на нет.

Более того, в качестве посильной помощи комитету по безопасности даем маленькую подсказку: взгляните на табло московских аэропортов и рейсы различных бизнес-джетов, кои активно вылетали из столицы в эти тревожные июньские дни. Там много всякого интересного материала можно найти.

Впрочем, день был выходной, мало ли кто куда летел — может, и не знали граждане или в командировки отбывали, дела были неотложные.

Во всем следует досконально разобраться. Тем не менее ждем результатов. Ждем и надеемся.

Но вернемся в Государственную думу. Вячеслав Володин вынес идеологическое определение тому, что, собственно, такое произошло 23-24 июня. Так вот, это был «марш тщеславия». «Запад навязывает концепцию тщеславия и гордыни, когда политтехнологи и блогеры заставляют людей любоваться собой, думать о себе, формировать такие качества: ты лучший, и думай только о себе»,— сказал Володин.

А думать нужно о стране, о ее народе. С этим никто не спорит, тем не менее хочется спросить: мы столько живем с традиционными ценностями, планомерно изгоняем все западное, создаем патриотические организации, клубы, молодежные движения, и что же? Один выходит на марш тщеславия, а другие чуть что — в бизнес-джет и за границу.

Получается, где-то недосмотрели, что-то не так с воспитанием населения. Но в целом будем считать, что несознательных господ абсолютное меньшинство. Однако повод задуматься все-таки есть. А может быть, не Запад в этом виноват или не он один? Может быть, и у самих тоже что-то не так? А что, почему бы и нет? Критика ведь не помешает. А то привыкли все на Запад кивать. Он, к слову, отрицает свое участие во всем, что давеча произошло.

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