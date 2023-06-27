Росприроднадзор потребовал с очистных сооружений Липецка 11 млн рублей за загрязнение реки Воронеж

По итогам проверки муниципального унитарного предприятия «Липецкая станция аэрации» («ЛиСА», управляет очистными сооружениями Липецка мощностью 221 тыс. куб. м в сутки) Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора потребовало выплатить 11,2 млн руб. за ущерб реке Воронеж. Об этом сообщили в ведомстве.

Росприроднадзор установил, что «ЛиСА» сбросила в реку сточные воды с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций по азоту аммонийному, нефтепродуктам, химическому потреблению кислорода, меди, азоту нитритному, стронцию и цинку.

Ведомство предъявило 11,2 млн руб. ущерба для уплаты в добровольном порядке. «В противном случае управление потребует возмещения вреда в судебном порядке», — отметили там.

О модернизации очистных сооружений Липецка по концессии читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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