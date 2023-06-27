В Рыбинске на период закрытия Волжского моста организуют парковку

В Рыбинске на период с 1 по 5 июля будет организована парковка для личного транспорта местных жителей. Ее расположат на Арефинском тракте за автомобильной заправкой. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Волжский мост будет закрыт для проезда транспорта в период с 23:50 30 июня до 5:00 5 июля в связи с проведением необходимых работ в рамках капитального ремонта.

Для жителей Левобережья, которые будут до моста доезжать на личном транспорте, а мост переходить пешком, администрация Рыбинска подготовит парковку. На участке площадью 4 тыс. кв.м. выкосят траву и выметут твердое перекрытие. Парковка сможет вместить около 600 автомобилей. Кроме того, она будет охраняемой: для этих целей привлекут членов Рыбинского казачьего общества.

«Рассчитываем, что такая возможность позволит снизить количество автомобилей, которые поедут через единственный объездной путь в город. Кроме того, чтобы обеспечить бесперебойный трафик, который пойдет в город через дамбы шлюз и ГЭС, на ключевых перекрестках перенастроены светофоры»,— рассказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Иван Дубино.

Алла Чижова