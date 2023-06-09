В Рыбинске на четыре дня закроют Волжский мост

В Рыбинске Ярославской области Волжский мост будет закрыт для проезда транспорта в период с 23:50 30 июня до 5:00 5 июля. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

На указанный период перенастроят светофоры по пути основного трафика, который пойдет в город через дамбу ГЭС и шлюз. Также изменится схема движения общественного транспорта в Заволжье: организуют кольцевые маршруты для подвоза пассажиров к мосту, а после пешего перехода через мост пересадка на транспорт на Соборной площади. По словам замглавы Рыбинска Ивана Дубино, в городе увеличат количество транспорта на линиях для минимального ожидания на остановках. Для подъезжающих к мосту на личном автомобиле организуют парковку в районе Арефинского тракта у заправки. Аналогично предусмотрят места и на правом берегу.

В администрации пояснили, что подрядчику необходимо четыре дня без движения на мосту для заливки бетонной смеси и набора бетоном проектной прочности. По словам руководителя проекта «ГК «ЕКС» Александра Огаркова, в первые 12 часов после перекрытия проведут бетонирование эстакадных частей.

«Смесь будут подвозить специальные машины-миксеры. Процесс должен идти непрерывно. Далее бетон будет набирать прочность. Для этого необходимо исключить динамические нагрузки от проезжающего транспорта, чтобы при застывании не произошло потери мощностных характеристик материала, не возникло внутренних трещин. На «уход за бетоном» потребуется трое суток»,— пояснил господин Огарков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «ЕКС» отремонтирует мост за 2,8 млрд руб. Работы по ремонту моста должны быть выполнены до 31 июля 2024 года.

Алла Чижова