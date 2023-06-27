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В Рыбинске арестовали машину, на которой сбили двух детей

Рыбинский городской суд поддержал позицию прокуратуры и арестовал автомобиль 29-летнего мужчины, который обвиняется в нарушении ПДД, повлекших смерть двух детей 8 и 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Место ДТП

Место ДТП

Фото: Прокуратура Ярославской области

Место ДТП

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в апреле этого года на Волжской набережной Рыбинска Ford насмерть сбил двух мальчиков. Водитель, находившийся в состоянии опьянения, попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан сначала очевидцами, а затем —правоохранительными органами. Суд заключил его под стражу на 2 месяца, до 9 июля.

В рамках расследования уголовного дела следствие выдвинуло ходатайство об аресте автомобиля обвиняемого, рыбинская городская прокуратура поддержала его в суде. В итоге Рыбинский городской суд наложил арест на автомобиль Ford Mondeo и запретил обвиняемому пользоваться или распоряжаться им.

Алла Чижова

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