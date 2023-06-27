Определены места для выступлений уличных артистов в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода определила места для выступлений уличных актеров и музыкантов. Под концерты решено отвести 19 площадок в центре города, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Восемь мест для выступлений выделили на улице Большой Покровской, пять — на Нижневолжской набережной, по три — на Окской набережной (от Канавинского моста до стадиона «Нижний Новгород») и набережной Федоровского.

Мэрия планирует создать цифровую платформу, чтобы артисты могли забронировать площадку для концерта. Выбрав место, дату и время, музыкант получит QR-код, подтверждающий право находиться на площадке.

Регламентировать работу уличных музыкантов в центре города решили в том числе из-за жалоб жителей на громкую музыку под окнами.

Подробнее о поиске компромисса — в материале «Ъ-Приволжье» «Музыкантам обозначат границы дозволенного».

Елена Ковалева