Лукашенко о переговорах с Пригожиным: первые 30 минут говорили только матом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По его словам, во время первого разговора первые 30 минут они общались только матом. После к переговорам присоединились замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников.

По словам Александра Лукашенко, президент Владимир Путин сказал ему, что Евгений Пригожин ни с кем не хочет говорить, после чего белорусский президент попробовал связаться с ним сам. «В 11:00 он мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" — "С Александром Григорьевичем буду". Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория»,— рассказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

«Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в десять раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать»,— добавил он.

По его словам, «кроме Евкурова, на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал». Как сообщил Александр Лукашенко, к середине дня 24 июня ему удалось установить три канала связи с ЧВК «Вагнер».

Как сообщил Александр Лукашенко, после случившегося мятежа появились «ура-патриоты», которые начали требовать «ловить, мочить, сажать». По словам президента Белоруссии, от этого он хотел бы предостеречь и белорусское, и российское общество. «А после драки руками мы умеем махать, ох как умеем, и советовать: "Мочить, мочить и мочить". Слушайте, ну есть кого мочить, особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно»,— заявил он.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по тыловым лагерям его военных, а затем объявил «марш справедливости» на Москву против «тех, кто уничтожает русских солдат». Было возбуждено уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ).

24 июня ЧВК «Вагнер» заняла штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня после переговоров с Александром Лукашенко военные «Вагнера» ушли в полевые лагеря. 26 июня в вечернем обращении Владимир Путин предложил наемникам «Вагнера» несколько вариантов: подписать контракты с Минобороны, отойти в Белоруссию или вернуться «к своим родным и близким». Сегодня, 27 июня, пресс-служба ФСБ сообщила, что уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

Анастасия Ларина