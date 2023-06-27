ВС усиливает позиции кредиторов в банкротстве поручителей по кредитам

Верховный суд РФ (ВС) сегодня, 27 июня, обсудил проект постановления пленума, касающийся споров о поручительстве в рамках банкротных дел. Проект расширяет права кредиторов по отношению к обанкротившимся поручителям, закрепляя ранее высказанные позиции и предлагая некоторые новации. Документ (пока не принят) призван заменить постановление пленума Высшего арбитражного суда №42 от 12 июля 2012 года.

Арбитражный управляющий Павел Замалаев положительно оценивает проект: «Систематизирование правовых позиций в части применения норм о поручительстве в делах о банкротстве поможет нижестоящим судам минимизировать число ошибок, а участникам рынка — понять правила, на которые можно опираться». Так, закрепляется ранее высказанная позиция, что банкам не нужно заранее просуживать требование к поручителю для инициирования его банкротства. Не потребуется это и от кредиторов, купивших такие права требования у банков. Управляющий партнер «РИ-Консалтинг» Елена Гладышева отмечает: это «упростит жизнь банкам и их правопреемникам, учитывая, что в целом процедура взыскания задолженности по договору поручительства длится около полутора-двух лет». Также ВС предлагает возможность восстановить двухмесячный срок на предъявление требования кредитора в реестр юрлица-банкрота при наличии уважительных причин его пропуска (закон допускает это только в банкротстве граждан).

Кроме того, размер реестрового требования кредитора к поручителю может быть больше, чем размер требования к заемщику по этому кредиту, говорится в проекте. «Такое положение допустимо в ситуации, когда поручитель банкротится позже основного должника, и проценты, набежавшие за период между этими событиями, включаются в реестр поручителя. Пока по этому вопросу не было единого подхода ни в практике, ни в сообществе»,— указывает управляющий партнер «Аверта Групп» Алексей Шаров. Советник Orchards Вадим Бородкин считает это предложение спорным, поскольку оно «расширяет защиту интересов такого кредитора в ущерб интересам должника и других его кредиторов» и делает «выгодным затягивание подачи требования к поручителю».

Неоднозначно юристы отнеслись и к положению проекта, по которому поручитель, частично погасивший за банкрота долг перед кредитором, не может заменить его в реестре до полного погашения задолженности. В этом случае, предлагает ВС, поручитель вправе участвовать в собрании кредиторов обанкротившегося должника, но без права голоса. А если такой поручитель аффилирован с должником, то его требования и вовсе будут субординированы (понижены в очередности), что сводит его шансы на получение денег практически к нулю. Управляющий партнер «Игумнов групп» Дмитрий Игумнов считает этот подход «прокредиторским», указывая, что перед поручителями возникает дилемма: «Либо плати весь долг кредитору по основному обязательству, тогда сможешь претендовать хоть на что-то из конкурсной массы. Либо выплачивай часть, но тогда нужно ждать погашения долга перед кредитором в полном объеме, прежде чем самому претендовать на получение денежных средств от должника».

Анна Занина