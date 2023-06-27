Лето на сдачу

В столице Удмуртии стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 5% и в среднем составила 14,3 тыс. руб. Такие данные приводит «Циан.Аналитика». По мнению экспертов, одна из причин повышения цен — снижение числа новых объявлений, поступающих на рынок. Собственники, которые осенью-зимой сдавали квартиры, стали их продавать, а новых арендодателей становится меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным «Циан.Аналитики», за год цена за долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в столице Удмуртии выросла на 5% и в июне в среднем составила 14,3 тыс. руб. При этом в марте 2023 года средняя стоимость аренды составляла 14,7 тыс. руб., за год снизившись на 0,7%. Специалисты «Циан.Аналитики» отмечают, что после продолжительного периода стагнации средних ставок аренды по итогам июня зафиксирован их заметный рост. По их наблюдениям, средняя цена аренды однокомнатных квартир находится на исторических максимумах. Число предложений снижается шестой месяц подряд. В целом по стране объем лотов стал меньше на 40%. В «Циан.Аналитика» говорят, что такая динамика нетипична для стандартных сезонных циклов. При этом спрос растет на протяжении всего 2023 года. Несмотря на то что июнь не относится к высокому сезону на рынке аренды, интерес продолжает увеличиваться и в последние недели.

«Одной из причин этого явления является снижение числа новых объявлений, поступающих на рынок. Это связано с оживлением в смежных сегментах (в продаже вторички и новостроек). Те собственники, которые на протяжении осени и зимы сдавали квартиры на фоне общей неопределенности, стали выходить на сделки купли-продажи. А новых арендодателей сейчас меньше, чем в прошлом году»,— прокомментировал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

В агентстве недвижимости «Полезные люди» повышение ставок на аренду не заметили, при этом говорят, что спрос стабильно высокий. Еще большего интереса к аренде квартир стоит ожидать в августе-сентябре. «Достаточно много запросов на недорогое жилье. Причем мы видим, что сейчас все больше снимают на один-три месяца. Для собственников это не очень хороший вариант. Это потеря по времени и по деньгам»,— поделился директор компании Юрий Паршиков. Он отмечает, что стоимость аренды зависит от района и общего состояния объекта.

«В среднем однокомнатные квартиры можно снять в пределах 12-20 тыс. руб. Но цена может быть и выше для отдельной категории людей, которые снимают именно хорошую, полностью обустроенную квартиру в новостройках»,— пояснил господин Паршиков.

Как рассказал «Ъ-Удмуртия» сотрудник агентства недвижимости «Ананас» Евгений Русских, 70% рынка — это бюджетное жилье. При этом спрос на квартиры с качественным ремонтом заметно вырос, однако таких вариантов очень мало в городе, как правило, большинство предложений на рынке — квартиры без ремонта, отмечает господин Русских. Средняя рыночная стоимость аренды однокомнатной квартиры будет в пределах 15 тыс. руб. и отдельно оплата по счетчикам — таких предложений в городе большинство. «Если дом новый, то цена начинается от 18-20 тыс. руб. В целом цены поднялись, и трудно сказать насколько они еще могут вырасти, поскольку скоро будет сезон и повышенный спрос. Делать прогноз в текущих событиях невозможно. Но цены каждый год стабильно растут»,— заключил Евгений Русских.

Риэлтор Елена Родина также отмечает, что за последний год цены на аренду однокомнатных квартир незначительно, но выросли. «В обычном или среднем состоянии аренда составит от 10 до 12 тыс. руб. В хорошем или отличном состоянии — от 13 тыс. руб. и выше. В основном, повышение цен связано с поднявшейся весной квартплатой»,— прокомментировала Елена Родина. Она добавила, что и спрос, и количество предложений на рынке Удмуртии устойчивые. Прогноз на текущий год также стабильный, однако, по ее мнению, цены за аренду продолжат повышаться.

Татьяна Колегова

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