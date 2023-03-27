Съем подороже

В столице Удмуртии за год цены на аренду однокомнатных квартир снизились на 0,7%, а двухкомнатных — увеличились на 6,2%, сообщает «Циан.Аналитика». В Ижевске самый большой процент квартир, арендодатели которых готовы на торг. Участники рынка сообщают, что стоимость аренды за год незначительно выросла на все жилье. В том числе из-за поднявшихся цен на коммунальные платежи и в целом из-за роста цен на недвижимость. При этом спрос и предложение за год стабилизировались, некоторые перепады происходят в основном из-за сезонности, за счет студентов и с каждым годом растущим потоком мигрантов. По ожиданиям некоторых экспертов, цены на аренду продолжат повышаться и в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хуберт Голстейн, Коммерсантъ Фото: Хуберт Голстейн, Коммерсантъ

В Ижевске в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года стоимость аренды однокомнатный квартиры снизилась на 0,7% и составила 14,7 тыс. руб. в месяц, а аренда двухкомнатной квартиры подрожала на 6,2% и составила 18,8 тыс. руб. Такие данные приводит «Циан.Аналитика».

В соседней Перми однокомнатные квартиры под аренду за год подорожали на 6,7%, до 17,4 тыс. руб., двухкомнатные квартиры — на 0,4%, до 23,7 тыс. руб. В Кирове цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир увеличились на 10,6% и 23% и составили 11,5 тыс. и 16,6 тыс. руб. соответственно. В Казани аналогичным образом стоимость возросла на 1,9% и 5,5% до 21 тыс. руб. и 30,5 тыс. руб.

Эксперты «Циан» рассказали, что в прошлом году на рынке долгосрочной аренды было два периода снижения спроса. После февраля 2022 года спрос на съемное жилье в стране упал почти на треть в сравнении с январем. Максимальный спрос пришелся на конец августа, однако с конца сентября из-за второй волны миграции он снова просел. Однако в конце сентября активность была на четверть выше, чем в конце февраля 2022 года. При этом с 24 февраля 2022 года спрос оказался на 2,5% выше, чем за год до этой даты. В основном за счет того что в январе—феврале текущего года активность оказалась на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Ижевск показал лучший рост спроса среди городов с населением до миллиона человек, говорят эксперты «Циан». «Самыми устойчивыми по средней ставке аренды оказались города с населением от 500 тыс. человек до 1 млн: в целом по ним в период весеннего снижения спроса ставка стагнировала, а с мая 2022 года аренда стала дорожать»,— прокомментировали эксперты.

Снижение спроса на аренду привело к резкому росту предложения на рынке. Максимальные значения 2022 года по объему предложения зафиксированы в июне. В период снижения спроса и роста предложения на рынке аренды наблюдалось повышенное количество предложений с однокомнатными квартирами. Сейчас таких объявлений треть от общего числа.

Также увеличилось число квартир, арендодатели которых готовы на торг. Повышение произошло во время второй волны миграции. В Ижевске самая высокая доля объявлений с возможным торгом — 7,6%. В тройку также вошли Москва (6,9%) и Севастополь (6,7%).

«Снижение спроса на первичном рынке из-за роста ипотечных ставок пока не привело к удорожанию аренды — ставки стагнируют, но в среднесрочной перспективе ожидается частичное перераспределение спроса из сегмента купли-продажи в сегмент аренды. Это и станет главным фактором поддержки рынка сдачи жилья — в годовой динамике уже виден рост активности потенциальных арендаторов. Фактически наблюдаемое снижение и дальнейшая стагнация ставок аренды только частично компенсировало тот рост, который мы наблюдали в 2021 году»,— прокомментировал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

За последний год цены поднялись и на аренду комнат. По данным федерального портала «Мир квартир», стоимость съемной комнаты в Ижевске выросла на 8,5% и составила 6,8 тыс. руб. в месяц. В среднем по России повышение произошло на 8%.

По словам опрошенных участников рынка недвижимости, в среднем однокомнатную квартиру в Ижевске можно снять за 10–13 тыс. руб. плюс оплата по счетчикам, двухкомнатную — за 13–18 тыс. руб. Многое зависит от состояния жилья.

Сотрудник агентства недвижимости «Ананас» Евгений Русских рассказал «Ъ-Удмуртия», что стоимость аренды жилья выросла, в том числе из-за поднявшихся тарифов ЖКХ и в целом из-за роста цен на недвижимость. По его наблюдениям, снять однокомнатную квартиру стало на 2 тыс. руб. дороже, двухкомнатную — на 3–4 тыс. руб. «Более современные варианты однокомнатных квартир начинают сдавать от 15 тыс. руб. и оплата по счетчикам отдельно. Вариантов, по которым квартиру можно снять за 11–12 тыс., практически не осталось»,— прокомментировал господин Русских. Он добавил, что комнаты и общежития подорожали вместе с другой недвижимостью, и впервые появились цены за общежитие за 9–10 тыс. руб., тогда как еще пару лет назад за эту стоимость можно было снять квартиру.

При этом Евгений Русских отмечает, что спрос и предложение из года в год существенно не меняется и, как правило, зависят от сезона. По его мнению, аренда жилья продолжит дорожать небольшими шагами.

О схожей ситуации говорит и риэлтор Елена Родина. По ее наблюдениям, спрос на аренду квартиры сохранился примерно на том же уровне, что и год назад. Самыми востребованными остается жилье в новостройках. Цены незначительно поднялись на 1–2 тыс. руб. «На изменение спроса также влияет сезонный фактор. Когда едут студенты, спрос соответственно заметно возрастает»,— прокомментировала госпожа Родина. В современных реалиях прогнозы на предстоящий год она не дает, однако надеется, что все останется на стабильном уровне.

Вместе с тем, по наблюдением риэлтора и менеджера строительной компании Dmd Group Яны Якурновой, за последний год спрос и число предложений на рынке увеличились.

«Спрос вырос, так как с каждым годом все больше мигрантов, которые приезжают на заработки, летом всегда увеличивается спрос от студентов. Предложение растет, поскольку увеличивается количество новостроек, а это самый популярный запрос на съем жилья»,— рассказала госпожа Якурнова.

Сейчас прогноз на текущий год делать трудно, говорит Яна Якурнова. «С одной стороны, есть предпосылки, что спрос на аренду квартир будет расти за счет мигрантов. С другой стороны, сейчас много ипотечных программ, интересных и для молодежи, и для старшего поколения. Поскольку цены на аренду растут, люди стараются брать свое жилье, так как разница в ежемесячных платежах не большая»,— прокомментировала Яна Якурнова.

По мнению руководителя регионального офиса агентства недвижимости «Полезные люди» Лианы Коровенко на повышение спроса, в том числе, влияет наличие в Ижевске заводов и крупных предприятий, которые увеличивают штат и приглашают работников из других городов и регионов. Предложений также стало значительно больше, в первую очередь за счет объемов строящегося жилья. «Цены на “бабушкины” квартиры будут падать, так как есть много предложений в новострое с небольшой разницей в цене. Но из-за резко выросшей коммуналки на вторичку, где зачастую она в два раза выше, чем в новом доме, цены останутся на прежнем уровне. На новое жилье с качественным ремонтом цены будут по-прежнему высокие»,— заключила госпожа Коровенко.

Татьяна Колегова

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