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Коммерсантъ FM
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Правоцентристское правительство Греции приведено к присяге

Правительство победившей на выборах в Греции партии «Новая демократия» приведено к присяге. Церемония прошла в Президентском дворце.

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Весь новый кабинет министров дал клятву на Евангелии соблюдать конституцию и законы страны и служить интересам народа. Церемония проходила в присутствии президента Катерины Сакелларопулу, премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и архиепископа Иеронима.

«Позвольте пожелать вам доброго пути с силой и мужеством»,— сказал предстоятель церкви после принятия присяги, сообщает греческая газета «Прото Тема».

Господин Мицотакис был приведен к присяге вчера, 26 июня. В тот же вечер был объявлен состав нового правительства. Почти половина министров предыдущего кабинета (29) сохранили места в правительстве, поменяв кресло. В частности, глава МИД, а также министры национальной обороны и национальной экономики и финансов.

В кабинете 63 человека, в том числе 15 женщин, которые занимают четыре министерских поста, одного первого заместителя министра и 10 заместителей. В предыдущем составе правительства было 9 женщин — три министра и шесть замов министров.

Первое заседание обновленного кабинета министров состоится в среду, 28 июня.

«Новая демократия» одержала уверенную победу на повторных выборах в минувшее воскресенье, набрав 40,39% голосов, и получила 158 мест из 300 в парламенте. По результатам прошлого майского голосования победу также одержали правоцентристы, но им не удалось создать коалиционное правительство, что привело к перевыборам. По результатам июньского голосования новый парламент во главе с премьер-министром может самостоятельно формировать правительство.

Подробнее о прошедших выборах читайте в материале «Греция проголосовала за "эру стабильности"».

Марина Богер

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