В Тюмени изменится схема движения двух автобусов из-за ремонта дороги

В Тюмени с 14 июня автобусные маршруты №54 и 54Д изменят схему движения из-за ремонтных работ, сообщили в Telegram-канале информационного центра регионального правительства. Для движения транспорта будет перекрыта ул. Холодильная на участке от ул. Республики до дома № 73А.

По данным правительства, автобусы, двигаясь по временному маршруту, будут курсировать по всем остановочным пунктам.

Напомним, в Тюмени с 21 июня по 7 июля будет перекрыта ул. Максима Горького на участке от ул. Харьковской до ул. Котельщиков. С 4 июня изменилась схема движения автобусных маршрутов №119, 134, 151,151К и 158. с 29 апреля изменено название остановки маршрутов №28, 47 и 47д с «Улица Дамбовская» на «ЖК Правобережный».

Полина Хабарова

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