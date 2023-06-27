FinExpertiza: В Черноземье число выбросов в атмосферу в 2022 году снизилось почти на 3,5%

В 2022 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,19 млн т загрязняющих веществ, что на 0,5% меньше, чем в 2021 году (22,3 млн т). Данные подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В Черноземье число выбросов снизилось на 3,4% — с 1,03 млн т в 2021 году до 995,5 тыс. т в 2022 году.

По данным FinExpertiza, порядка 77% всех выбросов исходило от предприятий, 23% — от транспорта. Эксперты оценивали масштаб выбросов на основе данных Росприроднадзора, куда предоставляется ежегодная отчетность предприятий и последствия движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

в Черноземье наибольшее снижение в сравнении 2022 и 2021 годов отмечается в Тамбовской области: предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 116 тыс. т вредных веществ, что на 8,5% меньше, чем годом ранее (126,7 тыс. т). В Курской области было выброшено на 7,9% меньше — 79 тыс. т против 84,7 тыс. т.

В Орловской области в атмосферу поступило 52,4 тыс. т выбросов, тогда как годом ранее 55,9 тыс. т, показатель упал на 6,3%. В Липецкой области за прошлый год было выброшено 344,4 тыс. т загрязняющих веществ, что на 5,6% меньше, чем в 2021 году (364,6 тыс. т).

В Воронежской и Белгородской областях количество выбросов, напротив, выросло. В первом регионе в атмосферу поступили 205,2 тыс., что на 1% больше, чем годом ранее (203,2 тыс. т). Во втором было выброшено 199,9 тыс. т, тогда как в 2021 году — 199,6 тыс. т, то есть на 0,2% больше.

Липецкая и Белгородская области также вошли в число регионов с наибольшим количеством вредных выбросов на 1 кв. км. В первом регионе зафиксировано 14,3 т/кв.км, во втором — 7,4. Наибольший показатель закономерно у Москвы — 150 т/кв.км. В остальных регионах Черноземья число выбросов на 1 кв. км значительно меньше: 3,9 т в Воронежской области, 3,4 т — в Тамбовской, 2,6 т — в Курской, 2,1 т — в Орловской.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что в 2022 году выбросы от передвижных источников уменьшились, благодаря сокращению автомобильных выхлопов: «Это связано с обновлением автопарка и ростом доли машин с более экологичными двигателями, а также с переводом части общественного транспорта на газомоторное топливо».

О том, как выросли выбросы в сравнении 2021 и 2020 годов читайте в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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