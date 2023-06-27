В Екатеринбурге возбудили дело об убийстве после исчезновения шестилетнего мальчика

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п. "В" с.2 ст. 105 УК РФ) после исчезновения шестилетнего мальчика Далера Б. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Расследование находится на контроле руководства регионального ведомства.

Напомним, накануне ребенок ушел из дома на ул. Симферопольской, и так и не вернулся. Его поиски ведутся второй день. В них принимают участие более 300 силовиков и волонтеры. Ранее следователи предполагали, что он может находиться в районе микрорайона Вторчермет.

«Сейчас следователи совместно с коллегами из отдела криминалистического сопровождения следствия ГУ криминалистики СК РФ и оперативными работниками полиции проводится комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий»,— отметили в пресс-службе СКР.

Рост Далера Б. 97 см. У него худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы. В день исчезновения он был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве эмблема белого цвета, на левой штанине и спине надпись белого цвета.

Начальник полиции Екатеринбурга Максим Метелица заявлял порталу Е1.ru, что сейчас силовики проверяют на причастность к исчезновению мальчика всех ранее судимых. В квартире биологической матери ребенка, по данным издания, прошли обыски.

Всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении ребенка, просят сообщать по номерам: 356-42-12, 8-999-368-14-61.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте