Суд удвоил наложенный ФАС штраф в отношении Google до 4 млрд руб. за неуплату в срок

Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал Google на сумму более 4 млрд руб. за неуплату в срок оборотного штрафа, наложенного на компанию Федеральной антимонопольной службы России, сообщила пресс-служба ведомства. Изначально Google должна была заплатить в бюджет РФ 2 млрд руб. за нарушение антимонопольного законодательства.

Антимонопольное дело против Google рассматривали с апреля 2021 года. В конце июля ФАС оштрафовал Google на 2 млрд рублей из-за «злоупотребления доминирующим положением YouTube». Компания пыталась обжаловать решение и предписание службы, а также постановление о назначении штрафа, но 22 марта арбитражный апелляционный суд отказался признать штраф незаконным.

Как уточняет ФАС, Google не выплатила штраф по истечении 60 дней с момента вступления в законную силу постановления апелляционного суда, поэтому Мировой суд постановил удвоить размер взыскания до 4 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «YouTube признали непрозрачным и необъективным».

Эрдни Кагалтынов