Виновную в гибели сына от ожогов жительницу Удмуртии лишили родительских прав на остальных детей

В Удмуртии суд лишил родительских прав мать шестерых детей, один из которых скончался от ожогов из-за опрокинутого чайника с кипятком. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, гражданский иск управления социальной защиты населения при минсоцполитики Удмуртии к женщине и двум отцам ее детей рассмотрел Игринский районный суд

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Суд установил, что 37-летняя женщина не следила должным образом за своими 6 детьми, младшему из которых 2 года, старшему — 15 лет. Они неоднократно изымались органами опеки, а мать привлекали к административной ответственности. Семья с 2019 года состоит на межведомственном учете. Детей родители в специализированных учреждениях не навещали, а когда срок их пребывания там истек, мать решила их не забирать домой. Сейчас дети находятся в разных социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

Также в отношении женщины вступил в законную силу приговор суда, которым она признана виновной в причинении смерти по неосторожности своему двухлетнему сыну. Напомним, мать включила дома электрический чайник и ушла, ребенок потянулся за ним и облил себя кипятком. От полученных ожогов он скончался. Женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев.

Суд лишил родительских прав также отца последнего ребенка. С них взысканы алименты на содержание до совершеннолетия детей. Отца двоих старших детей родительских прав не лишили, так как он заявил, что намерен забрать их себе, он трудоустроен и имеет стабильный заработок.