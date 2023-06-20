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Жительницу Удмуртии осудили за смерть 2-летнего сына из-за ожогов от опрокинутого кипятка

В Удмуртии суд вынес приговор жительнице Игринского района за причинение смерти своему 2-летнему сыну по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной трагедии стал электрический чайник.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным суда, днем 8 февраля женщина с ребенком находились дома. Мать мальчика включила чайник и покинула квартиру, оставив ребенка одного с чайником, который находился в зоне его доступа. В результате этого мальчик облил себя кипятком, получив термические ожоги. Они стали причиной его смерти.

Суд назначил женщине восемь месяцев ограничения свободы.

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