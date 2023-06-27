В Самаре пять зданий взяли под охрану

В Самаре пять домов утверждены в качестве объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. Приказы управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области опубликованы на портале правовой информации.

Согласно документу, статус памятников присвоен дому Кокшинова, дому Кирилова, жилому дому на ул. Ленинская, 103, а также дому купца Н.И. Кириллова на ул. Садовая, 243/ ул. Ярмарочная, д. 23, литеры «А», «А1». Аналогичное решение принято относительно здания Второй женской гимназии на пересечении ул. Ульяновской и Галактионовской.

Ранее в Самаре был взят под охрану обелиск «Борцам революции 1917 года». Он находится в сквере возле бывшего завода имени Масленникова.

Георгий Портнов