Обелиск «Борцам революции 1917 года» в Самаре взят под охрану

Самарский обелиск «Борцам революции 1917 года», который находится в сквере возле бывшего завода имени Масленникова, утвержден как предмет и памятник истории и культуры народов РФ. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области опубликован на портале правовой информации.

Также предметом охраны стал другой объект культурного наследия в Самаре – дом жены губернского секретаря Статковской В.О. Он также признан памятником истории и культуры народов РФ. Здание находится на ул. Садовая, д. 100/ул. Льва Толстого, д. 87, литеры «А», «А1». Ранее в Самаре взяли под охрану Реальное училище.

Георгий Портнов