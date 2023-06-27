Свердловские бизнесмены смогут запустить наружную рекламу за один рубль

Предприниматели Свердловской области смогут запустить наружную рекламу за один рубль. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. В рамках акции от Минэкономразвития РФ и цифрового оператора наружной рекламы Gallery (входит в ГК «Медиа1», объединяет «МУЗ-ТВ», «Ю», Disney и ГК «Выбери Радио»), предпринимателю при пополнении рекламного счета от 1 руб. станут доступны 10 тыс. бонусных рублей и разработка рекламы.

Как сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, в Екатеринбурге насчитывается около 130 цифровых билбордов Gallery. Чтобы воспользоваться акцией, нужно обратиться в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП)

По словам директора СОФПП Валерия Пиличива, также была запущена услуга «Брендинг для повышения узнаваемости МСП». Представители малого и среднего бизнеса могут выбрать разработку логотипа и брендбука, предметную фотосъемку с разработкой презентации или каталога, либо подготовку видеоролика. Условия для получения поддержки — регистрация на сайте МСП.РФ и прохождение отбора на соответствие критериям программы.

Напомним, власти региона сделают ставку на новых инструментах поддержки бизнеса — от самозанятых до крупных инвесторов. Условия для бизнеса будут контролироваться ежегодным Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата агентства стратегических инициатив (АСИ).

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте