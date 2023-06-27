В Новосибирске осудили участников преступной группы, обложивших данью торговцев рынка

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело преступной группы, участники которой обвинялись в вымогательстве денег у торговцев «Хилокского» рынка и других преступлениях. Четырем фигурантам дела назначили сроки от одного года пяти месяцев колонии до 15 лет заключения, указывается в информации суда.

В марте 2021 года прокуратура Новосибирской области направила в суд дело преступной группы. Ее участникам следователи предъявили обвинение в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), грабеже (ст. 161 УК РФ), краже (ст. 158 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). По версии следствия, в период с 2016 года по октябрь 2019 года участники преступной группы вымогали деньги у торговцев плодово-овощного рынка «Хилокский» и водителей фур. Следствие установило 17 жертв банды, которым причинен ущерб на общую сумму более 3,6 млн руб. Кроме того, в октябре 2019 года рядом с территорией рынка обвиняемые из хулиганских побуждений, произвели выстрелы из огнестрельного оружия, причинив телесные повреждения четырем гражданам.

Как писал «Ъ-Сибирь», основанием для возбуждения уголовного дела послужили события, произошедшие 7 октября 2019 года рядом с «Хилокским» рынком. Там средь бела дня произошло серьезное столкновение, в котором с каждой из сторон участвовало по нескольку десятков человек. Площадка на пустыре, где все и случилось, больше походила на зону боевых действий: нападавшие вели огонь из травматического оружия, оборонявшиеся, прикрываясь своей машиной, как щитом, отвечали камнями и палками. Были сожжены два автомобиля — Infiniti и автофургон «Газель». Сотрудникам ГУ МВД РФ по Новосибирской области удалось задержать участников беспорядков.

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Илья Николаев