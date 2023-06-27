В Липецкой области возбуждено уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка

Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) должностных лиц администрации Грязинского района и одной из местных школ, ответственных за содержание спортплощадки, где футбольные ворота упали на ребенка. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 21 мая 2023 года у дома №15 по улице МРЗ на спортплощадке на семилетнего ребенка упали футбольные ворота. Мальчик получил тяжелую травму головы, ему в результате причиненных тяжких телесных повреждений требуется длительный курс реабилитации.

В СКР установили, что в ноябре 2022 года спортивные сооружения должны были быть демонтированы по причине стопроцентной изношенности. Следствие считает, что этого не было сделано из-за бездействия людей, которые отвечают за безопасную эксплуатацию и демонтаж спортплощадки. Объект находится на балансе администрации Грязинского района и передан в оперативное управление городской школе, добавили в ведомстве.

Следствие по делу продолжается. В частности, проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности спортплощадки.

По данным правозащитного проекта «Травмпункт», за последние пять лет в России из-за падения футбольных ворот на школьных и игровых площадках минимум 98 детей получили травмы. Из них 19 детей погибли. По мнению авторов доклада, причиной является отсутствие обязательной сертификации производства и эксплуатации такого спортивного инвентаря.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Опасный момент».

Иван Недокопов

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