Проверка теплосетей стала причиной коммунальной аварии на Херсонской улице

Во вторник, 27 июня, очевидцы заметили бьющий из-под земли фонтан в Центральном районе Санкт-Петербурга. Видео произошедшего на территории хлебозавода «Каравай» около дома 22 по Херсонской улице опубликовало издание 78.ru.

По уточненным данным, коммунальная авария произошло в ходе проведения гидравлических испытаний. Ее последствия оперативно устранили сотрудники «Теплосети СПб». В этом убедились корреспонденты «Ъ-СПб», побывавшие на месте происшествия.

Как позднее сообщили «Ъ-СПб» в теплогенерирующей компании, на Херсонской улице, дом 22 было обнаружено технологическое нарушение. Обеспечены все необходимые меры безопасности, на месте работают аварийно-ремонтные службы. На данный момент проверка еще не завершена. Ремонтные работы по восстановлению благоустройства дома будут проведены по окончании испытаний, уточнили в «Теплосети СПб».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура проверяет управляющую компанию, дом которой неоднократно заливало кипятком на Ленинском проспекте на юго-западе Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте