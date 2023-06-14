Прокуратура проверит управляющую компанию, дом которой на юго-западе Петербурга заливает кипятком

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга совместно с Государственной жилищной инспекцией инициировала проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. У надзорного ведомства возникли вопросы к управляющей компании, в ведении которой находится жилой дом 78/1 по Ленинскому проспекту, чьих жителей уже неоднократно заливало кипятком.

Как рассказали 14 июня в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что в указанном доме имеются многочисленные протечки в системе горячего и холодного водоснабжения, трубы и иное общедомовое имущество находится в ненадлежащем состоянии. Также отмечены иные грубые нарушения, допущенные при управлении многоквартирным домом.

В настоящее время надзорные мероприятия еще не окончены, дается оценка действиям УК. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

«Ъ-СПб» писал, что в начале июня из-за лопнувшей трубы в доме 78/1 по Ленинскому проспекту по балконам жильцов потек кипяток. При этом данный инцидент был уже далеко не первым в этом доме — похожая авария там случилась в конце прошлого года. Из лопнувшей трубы тогда бил фонтан кипятка.

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