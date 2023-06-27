В Екатеринбурге планируют построить совместный кампус для двух университетов

В Екатеринбурге могут построить совместный кампус для Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) и Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Об этом в telegram-канале сообщил мэр Алексей Орлов. По его словам, идею создания кампуса девелоперам предложил УрГЮУ.

Кампус может быть построен на территории возле главного корпуса УрГЮУ на ул. Колмогорова. «Эти кварталы сильно отстали в своем развитии: частный сектор, несколько близких к ветхому состоянию многоквартирных домов. С другой стороны – близость центра, живописный берег Исети, где необходимо создание прогулочно-рекреационной зоны»,— заявил Алексей Орлов.

Он добавил, что в реализации проекта готовы принять участие «крупные игроки, в том числе федерального уровня».

Ранее «Ъ-Урал» сообщал об идеи УрГЮУ создать студенческий кампус, который будет включать в себя удет состоять из научного образовательного центра (лекционные залы, аудитории для семинаров, лаборатории, криминалистические полигоны и др.), конгресс-центр (переговорные комнаты, залы для совещаний) и библиотеки (книгохранилище, читальные залы).

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