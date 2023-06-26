В Екатеринбурге возле юридического университета хотят построить студенческий кампус и 300 тысяч кв. м жилья

Уральский государственный юридический университет до 2032 года планирует освоить 26,8 га земли возле набережной Исети в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. Согласно концепции, которую разрабатывала «Брусника», на территории хотят построить новый учебный корпус, общежития и жилье.

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По данным концепции, сейчас у университета существует несколько проблем: низкая обеспеченность учебными площадями, отсутствуют современные помещения для образования, науки и внеучебной деятельности, не хватает мест в общежитиях. К 2032 году за счет обновленной концепции хотят увеличить количество студентов до 9,6 тыс. человек (сейчас около 8 тыс.), долю иностранных студентов до 5%, количество новых мест в общежитиях — 1 тыс. мест и площадь новых учебных зданий.

Новый кампус будет состоять из научного образовательного центра (лекционные залы, аудитории для семинаров, лаборатории, криминалистические полигоны и др.), конгресс-центр (переговорные комнаты, залы для совещаний) и библиотеки (книгохранилище, читальные залы). Кроме того на территория хотят построить арендное жилье для студентов и профессорский дом.

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Также на территории может появиться жилье — квартиры, общая площадь которых составит 300 тыс. кв. м, 30 тыс. кв. м будут отданы под коммерческие помещения. Также, согласно концепции, на территории может появиться школа на 1,5 тыс. мест и четыре встроенных детских сада. Площадь речного парка в перспективе составит 4 га, а протяженность набережной — 1,1 тыс. кв. м.

«Площадка университета по ул. Колмогорова имеет значительный потенциал для комплексного развития территории. Рядом находится депрессивная территория, грамотное использование которой может сделать район центром городского притяжения»,— говорится в презентации концепции. Также в документах указано, что в планах есть строительство нового автомобильного моста через реку Исеть, который свяжет территорию с ул. Бориса Ельцина.

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