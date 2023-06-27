На месте «Кырлая» в Казани благоустроят парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

На месте бывшего парка «Кырлай» в Казани планируют вместо Соборной мечети создать парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом в ходе встречи с мусульманским духовенством в Ратуше заявил мэр города Ильсур Метшин.

«То, что это место останется парком — гарантируем», — отметил господин Метшин.

По его словам, в парке могут построить небольшую мечеть или место с копиями самых больших и интересных мечетей мира. Пока данный вопрос еще не решен.

Напомним, ранее в Казани отказались от планов строить Соборную мечеть на месте «Кырлая». Это связано с недовольством местных жителей, а также с высокими грунтовыми водами.

"Ъ-Казань"