В Казани Соборную мечеть не будут строить на месте «Кырлая» из-за недовольства жителей

В Казани Соборную мечеть не планируют строить на месте парка «Кырлай» в связи с недовольством жителей и профессионального сообщества. Еще одной причиной являются высокие грунтовые воды. Об этом на встрече с мусульманским духовенством в Ратуше сказал мэр города Ильсур Метшин.

«После того как начали работать, выяснилось, что историческое русло превратилось в полноценную реку. Инженерные решения могут быть разными, вопрос цены и эксплуатации», — сказал господин Метшин.

Теперь Соборную мечеть планируют построить на территории Адмиралтейской слободы, возле слияния Волги и Казанки.

"Ъ-Казань"