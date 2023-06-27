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Коммерсантъ FM
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Минпромторг продлил обсуждение параметров «суверенных ветроустановок»

Минпромторг продлил общественное обсуждение параметров технологии «суверенных ветроэнергетических установок (ВЭУ)» до 6 июля, следует из обновленных данных на gisp.gov.ru. Заявка размещена 23 июня, обсуждение по регламенту продлится десять дней, сказали «Ъ» в Минпромторге. Там уже получили «ряд замечаний, которые находятся в проработке». После слушаний технологию добавят в перечень современных технологий и проведут конкурс среди инвесторов для заключения специнвестконтракта (СПИК 2.0) на запуск производства оборудования для ВЭУ в РФ.

В Минпромторге подтвердили «Ъ», что претендент на СПИК 2.0 обязан запустить в РФ серийное производство только гондол, лопастей и ступиц. Локализация генераторов и систем управления ВЭУ «носит необязательный характер, учитывая разные варианты технологической готовности организаций», поясняют в министерстве.

На вопрос «Ъ» о мерах защиты в случае ухода иностранного вендора из РФ в Минпромторге сказали, что у инвестора должна быть возможность вносить конструктивные изменения в ВЭУ: «Это подразумевает возможность освоить собственные технологии на базе основной технологии, которая может быть предоставлена иностранным вендором».

На заключение СПИК 2.0 могут претендовать «Новавинд» (входит в «Росатом»), «Силмаш» Алексея Мордашова с китайской Harbin Electric и «Фортум» (подконтролен финской Fortum), находящийся под управлением Росимущества, в партнерстве с китайской Dongfang Electric.

Подробнее читайте в материале «Ветер суверенный, порывистый».

Полина Смертина

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