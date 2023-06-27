Госсовет продлил льготы по УСН для бизнеса при перерегистрации в Удмуртии

В Удмуртии продлили действие льготных ставок по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей и юрлиц, сменивших регистрацию с другого региона на Удмуртию, а также ранее имевших регистрацию в Удмуртию, но переехавших в другой регион и теперь готовых вернуться. Соответствующий законопроект, подготовленный минэкономики региона, одобрили на сессии госсовета 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Для так называемых «мигрантов» продлят срок, когда бизнес может перерегистрироваться в Удмуртии и получить льготу, до 2027 года. Для тех, кто уже переехал в республику, льготный период также продлят до 2027 года. С 2024 года ставка для всех «мигрантов» будет 1% по УСН «доходы» и 5% по УСН «доходы минус расходы». Эти изменения распространят и на тех налогоплательщиков, которые были зарегистрированы в 2020 году и у которых льготный период в 2023 году закончился.

Для «возвращенцев» продлили право регистрации и получения льготы до 2026 года. Для тех, кто уже перерегистрировался, пониженную ставку распространят до 2027 года. Она будет также 1% по УСН «доходы» и 5% по УСН «доходы минус расходы» до 2027 года.

Подробнее об этом читайте в материале «Налоговых мигрантов сберегут».