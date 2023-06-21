Налоговых мигрантов сберегут

Правительство Удмуртии хочет продлить льготный период для компаний и ИП из других регионов, которые перерегистрируют свой бизнес в республике. Для них с 2020 года в течение трех лет действует пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения. Норму предлагают сохранить до 2027 года. Аналогично расширить срок действия преференций хотят и для бизнеса, который решил вернуться в республику. В правительстве говорят, что данные меры с 2020 года позволили получить в бюджет дополнительно 4 млрд руб. Эксперты отмечают, что подобные льготы по примеру Удмуртии ввели и некоторые другие регионы. Сохранение условий мотивирует бизнеса остаться в республике, а не мигрировать в поисках лучшей ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На ближайшей сессии госсовета Удмуртии рассмотрят законопроект, подготовленный министерством экономики республики, «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики "Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения"» (УСН). Изменения касаются продления ранее установленных льготных ставок по УСН для двух категорий предпринимателей, рассказал журналистам председатель постоянной комиссии госсовета республики по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов. «Это так называемые "мигранты" и "возвращенцы". В первом случае — это когда налогоплательщики из других регионов регистрируют свой бизнес у нас в республике и получают пониженные налоговые ставки. Во втором случае это — когда наши налогоплательщики по каким-то причинам ранее снялись с регистрации в нашей налоговой инспекции, поработали в другом регионе, а потом решили вернуться в республику»,— пояснил Наиль Мухамедзянов.

По действующей сейчас версии закона так называемые «мигранты», зарегистрированные в Удмуртии в 2020-2023 годах платят ставку по УСН «доходы» 1% в первый налоговый период и 3% — в два последующих, по УСН «доходы минус расходы» — 5% в течение всех трех налоговых периодов.

Предлагаемые сейчас изменения, во-первых, продлят срок, когда бизнес может перерегистрироваться в Удмуртии и получить льготу, до 2027 года. Во-вторых, для тех, кто уже переехал в республику, льготный период также продлят до 2027 года. Кроме того, с 2024 года ставка для всех «мигрантов» будет 1% по УСН «доходы» (т.е. без повышения до 3%) и 5% по УСН «доходы минус расходы».

Причем эти изменения распространят и на тех налогоплательщиков, которые были зарегистрированы в 2020 году и у которых льготный период в 2023 году закончился. То есть в этом году они должны были работать уже по стандартным ставкам 6% по УСН «доходы» и 15% по УСН «доходы минус расходы», но им пересчитают начисления по ставкам соответственно 1% и 5%.

Подобным же образом продлевается льготный период и для так называемых «возвращенцев». Действующая версия закона касалась только юрлиц и ИП, которые зарегистрировались в Удмуртии в 2021 и 2022 годах. Теперь предлагается продлить право регистрации и получения льготы до 2026 года. Для тех, кто уже перерегистрировался, пониженную ставку распространят до 2027 года. Она будет также 1% по УСН «доходы» и 5% по УСН «доходы минус расходы» до 2027 года.

Как сообщил «Ъ-Удмуртия» первый вице-премьер правительства республики Константин Сунцов, с 2020 года в Удмуртию переехало уже более 4,1 тыс. ИП и юридических лиц.

«Этот инструмент не стоил бюджету ни рубля, но вместе с тем принес нам больше 4 млрд руб. налоговых отчислений. Это развитие республики, выполнение наших социальных обязательств. Именно поэтому мы вышли в госсовет Удмуртии с инициативой о продлении закона о льготном переезде и возвращении компаний в регион до 2027 года. Рассчитываем, что коллеги нас поддержат»,— отметил господин Сунцов.

По словам Наиля Мухамедзянова, по примеру Удмуртии целый ряд регионов впоследствии установили подобные пониженные ставки по УСН при переезде бизнеса к ним. Соответственно при завершении льготного периода по налогу в Удмуртии есть риск, что предприниматели поедут за пониженными ставками в другие регионы, считает он. «Продление срока действия преференций для предпринимателей побудит их остаться в республике. Для бизнеса важна стабильность, при этом он ищет наиболее выгодные условия. Республика сможет привлечь больше предпринимателей, а они смогут лучше планировать собственное развитие на территории, если будут знать, что еще пять лет сохранится льготная ставка по налогу»,— пояснил председатель профильной комиссии.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам удмуртского отделения «Деловой России», директор ООО АК «Заря» Зульфия Фазульянова отмечает, что в последние годы в России появилось такое явление как «налоговый туризм», когда предприниматели мигрируют из одного региона в другой в поисках более выгодных налоговых условий. «Важно, чтобы они не просто меняли прописку, но и фактически бизнес вели на территории, куда перерегистрировались, чтобы создавали новые рабочие места, инвестировали в местную экономику. Налоговые органы обращают внимание, если предприниматель зарегистрирован и получает льготу в одном регионе, а на самом деле работает в другом. Были суды, и налоги доначислялись»,— рассказала эксперт. В любом случае льготы положительно влияют на развитие бизнеса, но особенно они важны начинающим предпринимателям, добавила она.

Председатель Лиги предпринимательства Удмуртии Виктор Любимов говорит, что такие преференции действительно привлекают бизнес, при этом конкуренция между регионам по созданию наиболее интересных условиях идет весьма активно. «К продлению срока действия льготы можно относиться только положительно, с другой стороны, должны быть равные условия и касательно тех, кто давно и стабильно работает в Удмуртии, никуда не перевозил свой бизнес. Потому что вопросы на эту тему предприниматели задают»,— добавил эксперт.

Михаил Красильников

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