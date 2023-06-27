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В Крыму восстановили железнодорожное движение

В Крыму на перегоне между станицами Владиславовка и Ленино восстановили железнодорожное движение. Об этом сообщил советник главы Крым в своем Telegram-канале.

Фото: perfectstock.ru

Фото: perfectstock.ru

Утром 27 июня глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе. Причины произошедшего не назывались, однако в соцсетях сообщали о возможной диверсии.

Из-за повреждения путей были задержаны четыре поезда. Перевозку пассажиров организовали по мультимодальной схеме.

Татьяна Ручкина

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