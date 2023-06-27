В Крыму восстановили железнодорожное движение

В Крыму на перегоне между станицами Владиславовка и Ленино восстановили железнодорожное движение. Об этом сообщил советник главы Крым в своем Telegram-канале.
Фото: perfectstock.ru
Утром 27 июня глава республики Сергей Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе. Причины произошедшего не назывались, однако в соцсетях сообщали о возможной диверсии.
Из-за повреждения путей были задержаны четыре поезда. Перевозку пассажиров организовали по мультимодальной схеме.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram