Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский размышляет о перспективах бизнес-пикапа на российском рынке, учитывая особенности последнего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Changan Фото: Changan

Признаюсь, меня немного удивляют автопроизводители, которые привозят на наш рынок машины с кузовом типа пикап. Причем не только сегодня, а вообще.

Популярность таких грузовиков в США понятна и оправдана: значительная часть населения живет в частных домах, и потому постоянно есть необходимость возить туда-сюда что-то габаритное. Плюс привычка, выработанная несколькими поколениями. Или, например, Таиланд. Там пикап — фактически универсальное транспортное средство, в том числе и пассажирское. В открытом кузове установлены лавки, на которых сидят полдюжины человек. Законодательство такие перевозки не запрещает, а климат позволяет так кататься круглый год.

У нас же в стране пикапы использовались по своему прямому хозяйственному назначению разве что лет 20 назад, когда китайские Great Wall были сопоставимы по цене с «Газелью». Все, что было потом — Mitsubishi L200, Toyota Hilux, VW Amarok и тем более Mercedes-Benz X-Класса — это в основном нишевый транспорт, который покупали богатые путешественники, люди, серьезно увлеченные велоспортом, например, и так далее.

Вероятно, поэтому модель Changan Hunter Plus, представленная на днях, позиционируется на нашем рынке как «бизнес-пикап». Это должно оправдать и базовую цену почти под 3,5 млн руб., и салон, оборудованный с претензией на роскошь. Тут тебе и огромные тачскрины, и перфорированная экокожа, и медиасистема с голосовым управлением.

На российском рынке пикап представлен с бензиновым мотором, который за счет турбины снимает с 2 л рабочего объема целых 236 л. с. Восьмиступенчатый «автомат» и раздаточная коробка подключаемого полного привода тут импортные — от марок ZF и BorgWarner соответственно.

Если заинтересуетесь, не спутайте с другим «Хантером», который у нас уже есть и выпускается в Ульяновске. У китайского автомобиля по сравнению с отечественной машиной есть определенные плюсы. Наверное, он поэтому так и называется — Changan Hunter Plus.