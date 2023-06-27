Aston Martin намерен учетверить прибыль и удвоить выручку

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin заявил, что к 2027–2028 финансовому году он планирует увеличить вчетверо показатель скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов и амортизационных расходов и вдвое увеличить показатель выручки. Таким образом, если амбициозные планы компании будут реализованы, через пять лет ее скорректированная прибыль достигнет £800 млн, а выручка — £2,5 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявления руководства Aston Martin.

В заявлении компании также отмечается, что рост прибыльности благодаря выпуску новых моделей и увеличению продаж автомобилей благодаря запуску с 2025 года производства электромобилей поможет увеличить валовую прибыль до 40%.

Днем ранее руководство Aston Martin также сообщало, что уверено в выполнении в 2025 году ранее поставленных показателей по выручке — £2 млрд и по EBITDA — £500 млн. По мнению главы компании Лоуренса Стролла, Aston Martin, который в 2022 году продал 6400 автомобилей, со временем сможет выпускать по 17 тыс. автомобилей в год.

Алена Миклашевская