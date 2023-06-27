В Самарской области дело ОПГ наркосбытчиков дошло до суда

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении четырех предполагаемых членов организованной группы. Им инкриминируется 40 эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и экономической деятельности. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«Уголовное дело с утвержденным по нему обвинительным заключением в отношении жителей Самары, направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что в начале минувшего года ранее не судимый мужчина 1999 года рождения создал организованную группу с участием троих знакомых. Они занялись незаконным сбытом наркотиков. Группа действовала на территории Самарской области на базе интернет-магазина, администратором которого был организатор преступного сообщества, считает полиция.

Обвиняемые распределили между собой роли и изготавливали оптовые партии наркотиков, а также фасовали их и сбывали через тайники-закладки, установило региональное ГУ МВД. Плату за незаконные вещества участники группы получали в криптовалюте. Позже обвиняемый 1999 года рождения обменивал ее и обналичивал через банковские карты, выяснили силовики.

Обвиняемых удалось задержать в июне 2022 года в Самаре. Они арестованы.

Полиция обнаружила и изъяла наркотические средства: мефедрон, кокаин, матадон и тетрагидроканнабинол. Общая масса запрещенных веществ превысила 5 кг.

Кроме того, были изъяты прекурсоры наркотиков, оборудование для их изготовления наркотиков, а также упаковочный материал, весы и банковские карты. Общая сумма денег, полученных преступных путем и легализованных, превысила 3,5 млн руб.

Предполагаемым участникам группы предъявлено обвинение. Организатору группы, гражданину одной из соседних республик вменили 38 эпизодов по ч.3 ст.30, ч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 228.3 УК РФ и ч.2 ст. 174.1 УК РФ. Также ранее судимому мужчине 1996 года рождения инкриминировали 36 эпизодов по ч.3 ст.30, ч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ и ч.1 ст.228.3 УК РФ. Ранее несудимого 28-летнему мужчину, уроженца Безенчукского района Самарской области, обвинили по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (32 эпизода), а младшему участнику группы, молодому человеку 2000 года рождения, который до этого не привлекался к уголовной ответственности, вменили один эпизод покушения на сбыт наркотиков в крупном размере.

Ранее в Самарской области 10 участников ОПГ были осуждены за сбыт наркотиков. Им было назначено наказание от четырех до семи лет шести месяцев лишения свободы соразмерно роли каждого в организованной группе.

Георгий Портнов