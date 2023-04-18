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В Самарской области 10 участников ОПГ осуждены за сбыт наркотиков

Кинель-Черкасский районный суд вынес приговор в отношении десяти участников организованной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотиков (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.). Об этом сообщает районная прокуратура.

«Судом с учетом мнения государственного обвинителя подсудимым назначено наказание от 4 до 7 лет 6 месяцев лишения свободы соразмерно роли каждого в организованной группе. Приговор в законную силу не вступил»,– говорится в сообщении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с июля 2016 по апрель 2018 года 60-летняя ранее не судимая жительница села Муханово организовала ОПГ для сбыта наркотиков в Отрадном. Она нашла и вовлекла в организованную группу четырех мужчин и восемь женщин, а также распределила между ними роли, выяснили правоохранители.

После этого предполагаемые преступники совершили в Отрадном минимум 21 преступление и сбыли более 257 г наркотиков. Одна из подсудимых признала вину частично, остальные не сознались в содеянном. Еще четверо подсудимых умерли, в связи с чем их уголовное преследование было прекращено.

Ранее в Самарской области был арестован предполагаемый участник межрегиональной ОПГ. Силовики считают, что она поставляла особо крупные партии наркотиков из московского региона для сбыта на территории нескольких субъектов РФ.

Георгий Портнов

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