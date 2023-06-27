Апелляционный суд в Нижнем Новгороде подтвердил пожизненное заключение пермскому стрелку

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор Тимуру Бекмансурову, в 2021 году напавшему на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и убившему шесть человек. Еще 47 получили ранения. В конце 2022 года стрелок получил пожизненное заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Апелляцию на приговор подавали обвинение и защита. Адвокаты осужденного просили смягчить наказание. Они настаивали, что Тимур Бекмансуров психически нездоров, и просили назначить повторную психиатрическую экспертизу. Суд отказал, решив, что у него нет оснований не доверять ранее проведенной экспертизе.

Также защитники посчитали, что суд первой инстанции при вынесении приговора не учел раскаяние обвиняемого. Сам стрелок сказал, что если выйдет на свободу, сможет хотя бы материально компенсировать утрату родственникам погибших.

Прокуратура в апелляции просила устранить нарушения, допущенные в ходе разбирательства. В частности, исключить из дела доказательства, которые фигурируют в приговоре, но не были изучены на стадии судебного следствия. Это требование суд удовлетворил, однако наказание стрелку осталось прежним.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Расстрел оценили высшей мерой».

Андрей Репин