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Последствия прохождения техники ЧВК «Вагнер по улицам Ростова ликвидируют за два дня

Техника ЧВК «Вагнер» повредила 10 тыс. кв. м. дорожного полотна в Ростове-на-Дону. Последствия прохода танков по дорогам донской столицы будут ликвидированы в течение двух дней, сообщил в своемTelegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, больше всего пострадал асфальт на просп. Буденновском, где военная техника стояла у штаба Южного военного округа.

«Уже сегодня рабочие бригады приступят к устранению повреждений. Весь объем работ планируется выполнить за 2 дня»,— написал Алексей Логвиненко в воскресенье.

Как сообщалось ранее, в субботу 24 июня в Ростов-на-Дону вошла колонна техники ЧВК «Вагнер», после того, как Евгений Пригожин заявил, что по позициям компании были нанесены удары военными министерства обороны. Он объявил «марш справедливости» с требованиями выдать министра обороны Сергея Шойгу и командующих. Первым городом, который ЧВК «Вагнер» взяли под контроль, стал Ростов. Президент Владимир Путин назвал действия Евгения Пригожина изменой и ударом в спину. Против него было возбуждено уголовное дело.

Вечером в субботу стало известно, что Евгений Пригожин отказался от планов вести свои подразделения в Москву и согласился покинуть занятый им Ростов. После 23:00 колонна техники вышла из донской столицы.

Анастасия Назарова

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