Пять новых остановок останутся в маневренном фонде Ярославля

Мэрия Ярославля закупает пять новых остановочных павильонов, однако они будут относиться к маневренному фонду. Об этом рассказал директор департамента дорожного хозяйства Ярослав Овчаров на общегородском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в 2023 году заменят 25 остановочных павильонов. 20 остановок в городе поменяют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». 5 остановочных павильонов в мэрии закупают на средства городского бюджета — за 991 тыс. руб.

По словам господина Овчарова, новые павильоны будут находиться на ответственном хранении в МБУ «Горзеленхозстрой». Использовать их планируется как маневренный фонд. Мэр города Артем Молчанов отметил, что подобный резерв необходим городу для оперативной реакции в аварийных ситуациях или при расторжении договоров с НТО.

Алла Чижова