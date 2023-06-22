В Ярославле поменяют 25 остановочных павильонов

В Ярославле в 2023 году будет произведена замена 25 остановочных павильонов. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая остановка в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Новая остановка в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В ДГХ разъяснили, что 20 остановок в городе поменяют в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Еще 5 остановочных павильонов в мэрии планируют закупить на средства городского бюджета. Пока в департаменте в приобретение пяти остановок заложили 991 тыс. руб., то есть стоимость одного павильона составит около 200 тыс.

Сама закупка пока не объявлялась. «На данный момент закупочная документация проходит согласования в департаменте социально-экономического развития города»,— уточнили в ДГХ. Где поставят новые остановки, власти пока не уточняют.

Андрей Иванов