Представители Управления по атомным станциям Египта ознакомились в Нововоронеже с российскими тренажерами для подготовки персонала

В рамках визита в Российскую Федерацию делегация Управления по атомным станциям Египта во главе с руководителем проекта сооружения АЭС «Эль-Дабаа» Мохаммедом Саед Двиддаром посетила Техническую академию Росатома, а также учебный центр и площадку Нововоронежской АЭС.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и ознакомились с условиями проживания, техническими средствами и тренажерным парком в Технической академии.

«Сегодня у Технической академии имеются все необходимые ресурсы для образовательной поддержки зарубежных проектов Росатома, представленные в головном подразделении в Обнинске, Санкт-Петербургском филиале и в филиале в Нововоронеже, где с 1972 года проходили подготовку специалисты практически всех государств, в которых наша страна строила атомные станции», - обратился к представителям делегации ректор Технической академии Росатома Юрий Селезнёв.

«Строительство АЭС «Эль-Дабаа» — это мегапроект, олицетворяющий сотрудничество между народами России и Египта. Мы уверены, что, если будем работать, как одна команда, то сможем выполнить все поставленные задачи, потому что они для нас едины», — сказал в ответном слове Мохаммед Саед Двиддар.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В завершение визита для египетской делегации была организована экскурсия на Нововоронежскую АЭС. Директор атомной станции Владимир Поваров рассказал гостям об эволюции технологии водо-водяных энергетических реакторов на примере инновационного энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС, ставшего первым в мире энергоблоком поколения «3+» с ВВЭР-1200. Также представители Египта посетили Учебно-тренировочный пункт атомной станции, где познакомились с работой полномасштабного тренажера.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.