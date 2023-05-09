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Курские власти опровергли информацию ЦИПСО о схронах оружия и «новых власовцах» на территории региона

Украинский Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) распространяет новую дезинформацию, предупредили в правительстве Курской области. В этот раз его специалисты «разгоняют фейк» о схронах оружия «новых власовцев» из террористической организации «Легион ''Свобода России''» (организация в марте признана террористической и запрещена на территории России).

«Цель информационной атаки – убедить людей в том, что организация активно действует на нашей территории, и запугать жителей приграничья. Не теряйте бдительности и проверяйте информацию»,- призвали в правительстве Курской области.

Вчера поздно вечером мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что на улицах облцентра появились листовки с памяткой о порядке действий при эвакуации и инструкцией, как собрать «тревожный чемоданчик». Чиновник также назвал это «очередной попыткой спецслужб Украины напугать жителей облцентра».

Владимир Зоркий

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